На Кубани прошли учения спецназа по уничтожению объектов противника

В командно-штабном учении были задействованы бронированные КамАЗы, бронеавтомобили «Рысь», «Тигр», включая новейшие образцы, оборудованные боевыми модулями дистанционного управления «Арбалет».

Соединение специального назначения Южного военного округа, дислоцированное в Ставропольском крае, совершило 500-километровый марш на боевой технике в район боевого предназначения на общевойсковой полигон Николо-Александровский.

На марше отработали задачи управления по каналам закрытой радиосвязи, а также обеспечения защиты от огневого поражения, воздействия оружия массового поражения условного противника. Разведывательные подразделения получили задачу на передислокацию воздушным путем в Краснодарский край.

Совершив десантирование с транспортных вертолетов Ми-8АМТШ, личный состав разведывательных групп приступил к выполнению специальных задач на общевойсковом полигоне Молькино. Здесь необходимо было уничтожить критически важные объекты в условиях применения противником средств радиоэлектронных помех. Разведданные о расположении замаскированного командного пункта условного противника были оперативно переданы на пункт управления огнем артиллерии.

В учениях были задействованы около 500 военнослужащих, сообщает пресс-служба ЮВО.

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