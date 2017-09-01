На Кубани прошли уроки, посвященные чемпионату мира по футболу — 2018

День знаний на Кубани отметили не только традиционными праздничными линейками, но и футбольными уроками. Занятия посвятили предстоящему чемпионату мира.

Масштабно акция прошла в Сочи, в городе, который в следующем году примет матчи мундиаля. Специализированные уроки состоялись в десяти школах города. В одной из них занятие провел Гоча Гогричиани. Пожалуй, именно с этим человеком ассоциируется понятие «сочинский футбол». Гогричиани является лучшим бомбардиром в истории местной «Жемчужины». На счету футболиста 72 гола. Такого результата Гогричиани добился за восемь лет, которые провел в кубанской команде. Гость рассказал ребятам о своем футбольном прошлом и подарил футбольный мяч. Также на уроках дети познакомились с историей турниров FIFA и деталями подготовки России к крупнейшему футбольному событию планеты.

«Впереди нас ждет большой футбольный праздник. Чемпионат мира по футболу впервые в нашей стране, я думаю, это такое событие, о котором обязательно нужно рассказать детям. Олимпийский урок, спортивный урок 1 сентября — это акция оргкомитета, акция министерства спорта. Мы ее активно поддержали. Она пройдет во всех школах города Сочи», — сказала министр физической культуры и спорта Краснодарского края Людмила Чернова.

Состоялся такой урок и в столице Кубани, в Академии футбола. Для ребят подготовили презентацию о предстоящем чемпионате мира и викторину. Затем юные спортсмены от теории перешли к практике. На базе Академии прошел мини-турнир среди воспитанников футбольной школы.

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