На Кубани прошли заупокойные службы по погибшим во время ДТП с автобусом

В Краснодаре в Екатерининском кафедральном соборе панихиду совершил митрополит Исидор.

По благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского во всех храмах епархии совершены заупокойные богослужения, за которыми вознесены молитвы о погибших.

По решению губернатора 26 августа в Краснодарском крае объявлено днем траура.

В регионе приспущены флаги, отменены массовые и развлекательные мероприятия и передачи в эфирах местных телеканалах, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Темрюкском районе утром 25 августа при падении автобуса с пирса морпорта Тамань погибли рабочие. Автобус ехал с рабочими предприятия «Таманьнефтегаз». Позже его подняли на поверхность.

Причиной падения автобуса в море в Темрюкском районе назвали отказ тормозов. На место ЧП начали приезжать родственники погибших и пострадавших. Жертвами аварии с вахтовым автобусом в поселке Волна стали 17 человек. Личности всех погибших установлены. Одного из рабочих объявили без вести пропавшим.

На Кубани открыли горячую линию для родственников погибших и пострадавших в ДТП — 8 (861) 268-64-40. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил оказать материальную помощь семьям погибших кубанских рабочих. На Кубани 26 августа объявили днем траура.

Глава Минтранса РФ Максим Соколов распорядился провести внеплановую проверку перевозчика, которому принадлежит автобус. В компании уже заявили о готовности оказать материальную помощь семьям пострадавших рабочих. Следователи допрашивают водителя и владельца автобуса.

Десятерых пострадавших в ДТП в Темрюкском районе после осмотра отпустили домой.

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