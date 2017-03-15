На Кубани прошло заседание по предупреждению и ликвидации ЧС

Проблему расчистки русел и мониторинга паводковой ситуации по всему Краснодарскому краю обсуждали 15 марта на заседании краевой комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

Надвигается опасность большой воды. Уровень в сочинской реке Кепша практически достиг критической отметки — он уже превысил норму в 1,5 раза. За состоянием водоема внимательно следят спасатели. Силы и средства МЧС находятся в повышенной готовности. Пока эвакуировать людей не нужно. Жители одноименного поселка оказываются в заложниках у стихии каждый раз после сильных ливней.

«Необходимо организовать постоянное наблюдение за уровнем воды в реках предгорной части и на Черноморском побережье, при ухудшении паводковой обстановки выставить дополнительные посты наблюдения, обеспечив их средствами связи. Такую же работу необходимо проводить при усилении ветра и образовании нагонной волны на Азовском побережье», — сказал заместитель губернатора Краснодарского края Юрий Гриценко.

Всего в крае более 13 тыс. рек. Наибольшую опасность сейчас представляют дожди. После сильных осадков может резко подняться уровень воды в Мостовском, Лабинском, Курганинском и Северском районах и на Черноморском побережье, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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