На Кубани простились с погибшими при крушении Л-39 летчиками

Прощание прошло 16 ноября в Ейске, где служили офицеры и живут их семьи.

Владислава Неледву похоронят на родине в Астраханской области, а Андрея Середина — в Липецкой.

Вдова Неледвы Мария, вспоминая о муже, рассказала, что сначала он хотел быть штурманом, как и его отец. Потом решил стать пилотом, со второго раза поступил в Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков, которое окончил в этом году. Ему было 23 года, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», учебный самолет Минобороны РФ Л-39 упал 18 октября около 17:00 в море в районе станицы Должанской в Ейском районе.

Самолет выполнял полет без боекомплекта. По предварительной информации, причиной крушения могла стать техническая неисправность. Летчики успели катапультироваться. На их поиски вышли катера МЧС. На месте падения учебного самолета нашли парашют одного из летчиков. К поискам пилотов упавшего в Ейском районе самолета подключили вертолет и водолазов.

Во время поисковых работ 20 октября в Азовском море обнаружили фрагменты тел обоих погибших летчиков учебного самолета.

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