На Кубани протестировали новые технологии проведения ЕГЭ

Почти 300 учеников 2 февраля приняли участие в тренировочном экзамене по русскому языку.

Всероссийскую акцию в один день провели в 83 субъектах Российской Федерации. В Краснодарском крае в эксперименте участвовали шесть школ. В рамках тренировки использовали новую технологию печати экзаменационного комплекта в аудитории. В 2018 году будет печататься полный комплект материалов для участников ЕГЭ, включая бланки и контрольные измерительные материалы.

Апробацию провели по реальному сценарию: материалы поступили в пункты проведения тренировочного экзамена на СD-дисках в зашифрованном виде. Ключ для доступа к материалам члены государственной экзаменационной комиссии получили за 30 минут до начала экзамена. Печать КИМов и бланков ответов проходила в аудитории в присутствии учащихся.

Применение новых информационных технологий позволит не только упростить процедуру государственной итоговой аттестации, но это будет еще и дополнительной мерой обеспечения объективности ее проведения. В Краснодарском крае все пункты проведения экзаменов оснащены необходимым оборудованием. На случай возможных сбоев в работе техники будут предусмотрены резервные станции печати.

Всего в апробации были задействованы 538 ППЭ по всей стране. В тренировке приняли участие более 5 тыс. организаторов, более 1 тыс. технических специалистов, 1,2 тыс. членов государственных экзаменационных комиссий, более 60 общественных наблюдателей, а также почти 22 тыс. учащихся 11 классов.

Перед досрочным и основным периодами ЕГЭ в марте-мае проведут дополнительные всероссийские и региональные тренировки по использованию технологий печати и сканирования, сообщает пресс-служба министерства образования науки и молодежной политики Краснодарского края.

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