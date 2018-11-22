На Кубани против избившего пенсионерку мужчины возбудили дело

Инцидент произошел рано утром 18 ноября в станице Смоленской Северского района. Злоумышленника уже арестовали на семь суток за хулиганство.

В отношении 30-летнего задержанного возбудили уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Ему грозит до трех лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый отбывает административное наказание в виде семи суток ареста, назначенное судом, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», очевидцы в социальных сетях сообщили о том, что в Северском районе пьяная компания избила пенсионерку из-за просьбы не шуметь. Момент нападения зафиксировала камера наружного наблюдения.

В Северском районе задержали мужчину за избиение пенсионерки из-за просьбы не шуметь. Им оказался 30-летний местный житель. В отделе полиции он признался в совершенном поступке, но объяснить его причину не смог, так как был пьян.

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