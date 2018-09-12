На Кубани проведут инвентаризацию объектов накопленного экологического ущерба

Об этом сообщил заместитель главы региона Сергей Болдин на заседании Общественного экологического совета при губернаторе.

Сергей Болдин отметил, что Краснодарский край обладает уникальными природными ресурсами, которые необходимо не только сохранять, но и восстанавливать.

«Важно выработать программу восстановления нарушенных экосистем, ранее подвергшихся негативному антропогенному воздействию. Для этого, прежде всего, необходимо провести инвентаризацию накопленного ущерба в крае», — подчеркнул вице-губернатор.

По его словам, это позволит также определить размер средств, которые необходимо предусмотреть в бюджете региона для решения экологических проблем.

На заседании министерству природных ресурсов Краснодарского края поручили разработать целевую программу по инвентаризации накопленного и накапливаемого экологического ущерба на период 2019-2024 годов.

Участники совещания обсудили вопросы утилизации медицинских и биологических отходов. Так, в Краснодарском крае разрабатывают территориальную схему обращения с ТБО, открывают полигоны. Однако для проведения подобной работы с медотходами необходимы изменения в федеральном законодательстве. Кубанские депутаты внести инициативу, которая предполагает определение исполнительного органа, ответственного за утилизацию отходов, а также включение работы по обращению с продуктами медицинской и биологической деятельности в список лицензируемых, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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