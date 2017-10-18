На Кубани проведут конкурс на предоставление бесплатных мест в коворкинге «Место действия»

18 октября в 18:24

Отбор проводит региональный Гарантийный фонд. Заявки будут принимать с 23 по 31 октября.

В краевом департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства пояснили, что предприниматели будут бороться за возможность не только работать в коворкинг-центре, но и развивать свой бизнес при помощи наставничества и господдержки.

В ведомстве уточнили, что подать заявку на участие можно в рабочие дни с 9:00 до 17:00. Необходимо обратиться в коворкинг-центр на улицу Трамвайную, 2/6. Победителей определит экспертная комиссия с 1 по 10 ноября.

Узнать о возможностях участия можно на сайте краевого Гарантийного фонда или по телефону: 8 (800) 707-07-11, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре в сентябре открылся первый государственный коворкинг «Место действия».

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