На Кубани проведут тотальные проверки для борьбы с нелегальным алкоголем

Об этом 13 декабря на координационном совещании заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

С начала года из оборота уже изъято почти 1,5 млн л незаконных напитков. От спиртосодержащего контрафакта в регионе за год погибли больше 230 человек.

«Контрафактный алкоголь — это удар не по здоровью, а по жизни человека. Коллеги, это еще и удар по экономике. Тут тоже нужно понимать, по экономике нашего региона. А здесь мы с вами в первую очередь отвечаем за жизнь людей. Как и за здоровье, и за комфорт в жизни. Еще раз подчеркиваю, это мощный удар по экономике, тем более для нас — для винодельческого региона страны», — сказал Вениамин Кондратьев.

Чаще всего контрафактным алкоголем травились жители Краснодара, Геленджика и Новороссийска. Вениамин Кондратьев поручил краевому департаменту потребительской сферы совместно с полицией провести тотальные проверки в торговых точках на вокзалах, аэропортах и придорожных кафе.

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