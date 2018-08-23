На Кубани провели инвентаризацию госимущества

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев во время часа контроля 23 августа отчитал профильные ведомства за халатное отношение к казенной недвижимости и земле.

С 2017 года в Краснодарском крае выявлено больше 13 тыс. земельных участков. Из них в хозяйственной деятельности задействованы всего около 2 тыс. При этом есть масса примеров, когда установлено нецелевое использование земли.

«Если земля по категории под индивидуальное жилищное строительство, а там гостиничный комплекс стоит, это разве нормально? Не нормально. Потому что земля под ИЖС в 20 раз меньше по аренде, чем под гостиничный комплекс. А вы говорите, у нас нет ресурсов бюджет пополнять. Кому нужно такое хозяйствование, кому нужно такое управление, вы мне объясните. Кто-нибудь понес ответственность? Тот замглавы, который отвечает за имущество. Хотя бы выговор для начала объявите. Второй раз выехали, перепроверили ту или иную станицу, выявили, тогда он точно оставаться не должен. Потому что если не платят в бюджет, значит, платят в карман. Сделайте выездные проверки во все муниципальные образования. Заходите в любую автомойку, автосервис, магазин. И по категории смотрите, что там по факту. Тогда вы наведете порядок. А если будете сидеть в Краснодаре, никогда его не наведете», — заявил Вениамин Кондратьев.

Грамотное пользование госимуществом должно принести дополнительный доход в муниципальные и региональный бюджеты. Губернатор заметил, что необходимо продавать ту недвижимость, которая не работает, а висит мертвым грузом на балансе. На часе контроля, где главе региона докладывают о выполнении его поручений, также затронули тему ремонта жилых домов в Приморско-Ахтарске. Начало работ затягивается. Но на совещании глава района и министр жилищно-коммунального хозяйства пообещали Вениамину Кондратьеву ускорить процесс.

«Было поручено организовать и провести капитальный ремонт семи многоквартирных домов. В данных домах проживают 140 человек. Дома находятся в ужасном состоянии, щели на улицу 3-5 см, вся проводка висит лохмотьями», — рассказал начальник управления контроля администрации Краснодарского края Максим Туровец.

«Раз эта ситуация в поле зрения моего контроля, то давайте сделаем так, чтобы в следующем году мы ремонт этот начали, то, что обещали жителям этого микрорайона, завершили и на самом деле получили качественно отремонтированные дома в приморско-ахтарске. Это для нас принципиально важно, чтобы власть не была болтунами», — сказал губернатор.

В ходе совещания ряд вопросов возник и к строительству социальных объектов. Губернатор поручил закончить работы по возведению спорткомплекса с бассейном в Крымском районе и ускорить реконструкцию кинотеатра в Крыловском районе.

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