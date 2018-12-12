На Кубани провели Общероссийский день приема граждан

К 25-летию Конституции в краевой прокуратуре прошел Общероссийский день приема граждан.

«В основном граждане обращаются в связи с нарушениями их трудовых прав. Это, например, невыплата заработной платы, невыплата каких-то соцпособий, нарушения в сфере жилищно-коммунального хозяйства (отключение электроэнергии, водоснабжения). Также жалуются на бездействие правоохранительных органов», — сказала помощник прокурора Краснодарского края Алла Битюцкая.

В акции приняли участие более 1 тыс. уполномоченных сотрудников, столько же человек пришли к ним со своими вопросами и просьбами.

«Считаю неправомерными действия судебных приставов-исполнителей по Кореновскому и Выселковскому районам. Я направил обращение о том, чтобы узнать, как ведется дело по должнику, по истечении 30 дней ответа не последовало», — отметил житель Краснодара Константин Петришин.

Общероссийский день приема граждан прошел во всех районах и городах края. В них участвовали не только прокуроры, но и представители органов власти и местного самоуправления.

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