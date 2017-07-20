На Кубани провели рейд по выявлению нескошенной амброзии

Сотрудники Россельхознадзора за лето выписали почти 600 протоколов.

Оштрафовали жителей края, которые, вопреки требованиям закона, не выкосили это растение. Пыльца амброзии вызывает сильную аллергию, причем количество страдающих поллинозом растет.

Сотрудники Россельхознадзора и представители краевых властей объехали несколько районов. Как показывает практика, чаще всего амброзию можно обнаружить вдоль трасс и железных дорог. К примеру, в Щербиновском районе сорняки по пояс растут на границе поля и обочины.

«Мы проводим рейды не для того, чтобы протоколы выписывать и наказывать. Основная цель — убрать это растение, потому что сейчас оно начнет цвести, вызовет аллергию у людей. Это очень плохие последствия. То есть наша основная цель — выдать предписания, чтобы амброзия была уничтожена», — сказал государственный инспектор управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю Валерий Немченко.

По итогам рейда больше всего нарушителей специалисты обнаружили в Брюховецком районе.

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