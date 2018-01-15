На Кубани проверили качество деятельности образовательных организаций

По сравнению с 2016 годом, в рейтинге регионов по этому показателю Краснодарский край поднялся на 26 позиций и занимает 38-е место.

Центр оценки качества образования проверил деятельность 153 образовательных организаций, среди которых 132 — подведомственные министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

Из них 69 организаций профессионального образования, 53 коррекционные образовательные организации, семь организаций дополнительного образования, три кадетские школы-интерната и 21 организация, относящаяся к другим ведомствам.

Информацию о результатах независимой оценки опубликовали на официальном сайте для размещения информации о государственных учреждениях, сообщает пресс-служба министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

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