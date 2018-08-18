На Кубани проверят пассажирский транспорт

С 20 по 29 августа на территории региона проведут третий этап целевого комплексного профилактического мероприятия «Автобус».

Проверки коснутся транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки.

Под контроль автоинспекторов попадет техническое состояние транспортного средства, а также соответствие технического состояния и конструкции автобусов требованиям безопасности, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Особое внимание обратят на допуск водителей к пассажирским перевозкам, наличие у них необходимых документов и медосмотра. Инспекторы проверят, как водители исполняют транспортную дисциплину и соблюдают режим труда и отдыха.

На особом контроле у Госавтоинспекции Краснодарского края находятся детские перевозки. За семь месяцев текущего года при контроле за «школьными» перевозками подразделения ГИБДД края привлекли к административной ответственности 216 водителей автобусов, 29 должностных и десять юридических лиц образовательных учреждений.

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