На Кубани проверят сроки подключения новых производств к энергосетям

Такое поручение дал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на совете по развитию предпринимательства.

Глава региона отметил, что при открытии бизнеса предприниматели жалуются на затягивание сроков при подключении производств к энергосетям и отсутствие необходимых мощностей.

«Нужно понимать, насколько дефицит реальный или искусственно созданный. Дайте статистику, что получает тот или иной инвестор и в какие сроки, чтобы определить, в каком ключе решать ситуацию», — сказал Вениамин Кондратьев.

Губернатор поручил создать электронную карту энергомощностей Краснодарского края. Эти данные должны находиться в открытом доступе. Соответствующую работу Вениамин Кондратьев поручил провести вице-губернаторам Анатолию Вороновскому и Василию Швецу совместно с главами муниципалитетов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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