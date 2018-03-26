На Кубани проходит благотворительная акция «Пасхальный звон»

Акция продлится до 15 апреля. Ее проводит фонд «Край Добра» при поддержке министерства образования, науки и молодежной политики региона.

В рамках акции пройдут благотворительные выставки-ярмарки, концерты, фотосессии. В ближайшее время запланирован флешмоб в соцсетях. Особое место в проекте занимают «уроки доброты» в школах.

«Эта акция нужна еще и для того, чтобы с самых ранних лет прививать детям чувство доброты, взаимопомощи, толерантного отношения к сверстникам с особенностями», — отметила руководитель фонда «Край Добра» Яна Сторожук.

По ее словам, символом акции является колокольчик. Каждый в преддверии светлого праздника может присоединиться к «Пасхальному звону» и провести свое мероприятие.

На прошлой неделе в Доме культуры станицы Анапской открылась выставка-ярмарка, на которой представили свои работы мастера студий народно-прикладного творчества. Вырученные от продажи пасхальных сувениров средства будут перечислены в «Край Добра».

Собранные во время акции деньги пойдут на покупку слуховых аппаратов, речевых процессоров, FM-систем и кохлеарных имплантатов для детей с нарушением слуха. В 2017 году во время «Пасхального звона» жители края провели более 100 мероприятий и собрали около 6 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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Акция «Пасхальный звон»

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