На Кубани пройдет акция «Депрессия: давай поговорим»

В Краснодарском крае 8 апреля пройдет акция «Депрессия: давай поговорим», приуроченная к Всемирному дню здоровья.

Мероприятие пройдет во всех муниципалитетах края для профилактики психических расстройств и пропаганды принципов позитивного образа жизни.

В этот день краевые специалисты проведут выездной профилактический осмотр в Отрадненском районе. Будут проведены диагностические исследования, консультации, лекции, просветительские викторины.

Всемирная организация здравоохранения объявила о проведении годовой кампании «Депрессия: давай поговорим» и назначила депрессию темой Всемирного дня здоровья, который ежегодно отмечается 7 апреля, сообщает пресс-служба краевого минздрава.

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