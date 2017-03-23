На Кубани пройдет акция по профилактике туберкулеза

В Краснодарском крае стартует акция по профилактике туберкулеза. В кубанской столице мероприятия проекта пройдут 24 и 25 марта.

Горожане смогут бесплатно и без направления пройти в Краснодаре флюорографическое обследование, имея при себе только паспорт и полис. На улицах краевого центра будут работать передвижные флюорографические комплексы. Пациенты также получат консультации врача-фтизиатра.

Мероприятия пройдут в муниципалитетах края. Запланированы выезды фтизиатров в образовательные учреждения, на предприятия, проведение лекций и семинаров.

Как отметили в региональном министерстве здравоохранения, пройти флюорографическое обследование можно в любое время в поликлинике по месту жительства, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Источник