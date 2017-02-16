На Кубани пройдет двухмесячник по благоустройству и наведению порядка

Всекубанский двухмесячник по благоустройству и наведению порядка в муниципалитетах края стартует 1 марта.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Вениамин Кондратьев.

Согласно документу, 8 апреля пройдет Всекубанский субботник. Главам муниципалитетов рекомендовано провести работы по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий, улиц, площадей, детских площадок, парков, мемориалов, кладбищ, фасадов общественных зданий, зеленых зон.

В распоряжении указано, что должна быть организована обрезка деревьев и посадка саженцев. Особое внимание необходимо уделить ликвидации стихийных свалок, в том числе в зонах лесопосадок и на берегах рек.

В 2016 году во Всекубанском двухмесячнике приняло участие 745 тыс. человек. Было посажено более 100 тыс. деревьев, кустарников и 235,5 тыс. цветников, очищено от мусора 36,8 млн кв. м площадей, парков, скверов, кладбищ, ликвидировано 8 тыс. стихийных свалок, отремонтировано и построено более 2,2 тыс. детских площадок, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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