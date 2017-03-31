На Кубани пройдет фестиваль энергосбережения «ВместеЯрче»

В сентябре 2017 года Краснодарский край примет региональный этап всероссийского фестиваля энергосбережения «ВместеЯрче».

Тематические акции и мероприятия пройдут во всех городах и районах. Речь об организации фестиваля шла в ходе совещания, которое провел вице-губернатор Андрей Алексеенко.

«Главная идея фестиваля «ВместеЯрче» заключается в том, чтобы обратить внимание населения на ограниченность природных ресурсов и на важность бережного отношения к энергии», — отметил замминистра ТЭК и ЖКХ региона Святослав Удинцев.

Во всех муниципальных образованиях с 1 по 30 сентября 2017 года предполагается организовать ярмарки, флешмобы, субботники, пропагандирующие бережное отношение к энергоресурсам в повседневной жизни. Для школьников и студентов проведут экскурсии на предприятиях ТЭК и различных отраслей промышленности.

В прошлом году в Краснодаре в рамках первого всероссийского фестиваля были открыты различные выставочные и демонстрационные площадки. Более 1 тыс. семей приняли участие в создании арт-объектов, массовых спортивных соревнованиях и квестах.

В этом году в подобном формате «семейного праздника» планируется провести мероприятия не только в краевом центре, но и в Новороссийске, Геленджике, Анапе, Армавире, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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