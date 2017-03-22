На Кубани пройдет конкурс студенческих проектов по развитию агротуризма

Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края объявило конкурс студенческих проектов по развитию сельского туризма.

Он приурочен к ежегодному проведению выставки-ярмарки сельского туризма «АгроТУР». Положение о проведении конкурса размещено на сайте краевого министерства курортов.

Участие могут принимать студенты и аспиранты высших и средних профессиональных образовательных учреждений, а также учащиеся 9-11 классов. Заявки принимаются с 1 по 30 апреля.

Победители конкурса получат дипломы, а их проекты будут представлены на выставке «АгроТУР».

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