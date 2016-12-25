На Кубани пройдет панихида по погибшим во время крушения Ту-154

В храмах Кубани 26 декабря пройдет панихида по погибшим в результате крушения самолета Ту-154 в Черном море.

Об этом сообщил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор. Он отметил, что 25 декабря во время Божественной литургии в храмах прочли молитвы об упокоении всех погибших в авиакатастрофе.

Исидор выразил сочувствие родственникам и близким погибших. Он призвал духовенство Сочи «оказать необходимую пастырскую помощь страждущим, которые скоро прибудут к месту крушения, и духовно их утешить», сообщает пресс-служба епархии.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в России 26 декабря объявили днем общенационального траура по погибшим в результате крушения в Сочи самолета Ту-154.

Самолет Ту-154 25 декабря пропал с радаров после вылета из Сочи. По уточненной информации, Ту-154 рухнул в море на седьмой минуте полета в 5 км от берега на глубинах от 50 до 100 м.

По факту крушения самолета возбудили уголовное дело. Минобороны опубликовало список пассажиров упавшего в Черное море Ту-154.

Все новости о крушении самолета Минобороны Ту-154, вылетевшего из Сочи, читайте здесь.

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