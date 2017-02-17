На Кубани пройдет патриотическая акция «Эстафета памяти»

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37cdc81f37c72bea90edf324bb4ab5ab На Кубани пройдет патриотическая акция «Эстафета памяти» В Краснодаре 19 февраля состоится открытие краевой патриотической акции «Эстафета памяти».

Мероприятие пройдет в преддверии 75-летия освобождения Кубани от фашистских захватчиков. Акция стартует на территории мемориального комплекса «Вечный огонь» в 11:30, затем «Свеча памяти» будет передана в муниципалитеты края.

«Эстафета памяти» вернется в Краснодар 22 июня в День памяти и скорби в рамках проведения всероссийской акции «Свеча памяти», посвященной началу Великой Отечественной войны.

Эстафета представляет собой торжественную передачу сборными отрядами Пост №1 от одного района к другому лампады с горящей свечой, символизирующей увековечение подвига предков, отдавших жизнь за свободу Родины, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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