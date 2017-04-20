В День донора 20 апреля на Кубани пройдет выездная акция по забору крови. Мобильный комплекс будет работать в станице Тбилисской.

Сегодня краевая служба крови представлена пятью станциями переливания крови и 16 отделениями переливания крови. Станции находятся в Краснодаре, Армавире, Новороссийске, Кореновске, Сочи, Ейске. Выездные Дни донора проходят три-четыре раза в неделю, в том числе каждую субботу.

В 2016 году мобильные комплексы заготовки крови совершили 135 выездов в города и районы края, из них 46 выездов были проведены в субботние дни. Приняли 7 тыс. 471 донора. Заготовлено свыше 3 т цельной крови.

День донора был учрежден в 2007 году и посвящен людям, которые безвозмездно сдают свою кровь, спасая здоровье и жизни других людей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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