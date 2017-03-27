На Кубани пройдет ярмарка вакансий «Планета ресурсов»

На Кубани в рамках краевой акции «Планета ресурсов» в марте и апреле пройдут ярмарки вакансий.

На мероприятии планируют проведение круглых столов, семинаров по вопросам занятости населения и охраны труда, психологических тренингов и других мероприятий.

В муниципальных образованиях края пройдут ярмарки вакансий, в которых планируется участие порядка 1 тыс. работодателей различных сфер экономики. Ожидается присутствие представителей сельскохозяйственной, санаторно-курортной, строительной, медицинской отраслей, торговли, транспорта и связи, социальной сферы и образования.

Специалисты центров занятости населения предоставят информацию о существующих формах государственной поддержки соискателей, вакансиях из базы данных. Можно будет пройти профориентационное тестирование и получить рекомендации по выбору профессии.

В 2016 году по итогам ярмарок каждый пятый участник получил направление к работодателю для дальнейшего трудоустройства.

Подробности проведения акции можно уточнить на интерактивном портале министерства труда и социального развития Краснодарского края, либо по телефону горячей линии 8(861) 257-13-70, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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