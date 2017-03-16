На Кубани пройдут совместные концерты ансамблей «Криница» и «Русь»

На Кубани в апреле пройдут совместные концерты Государственного вокально-хореографического ансамбля «Русь» из Владимира и краснодарского ансамбля казачьей песни «Криница».

Программа «Народные гуляния от Клязьмы до Кубани» посвящена 80-летию образования Краснодарского края.

Ансамбль «Русь» имени Михаила Фирсова известен в России и за рубежом как коллектив, современно интерпретирующий традиционный русский фольклор в органичном синтезе всех его элементов. В составе ансамбля 30 артистов.

На сцене Музыкального театра концерт пройдет 16 апреля. Начало — в 17:00.Помимо столицы Кубани, коллективы выступят в поселке Афипском, станицах Тбилисской, Елизаветинской, Северской, Пластуновской, Отрадной и городе Кореновске, сообщает пресс-служба КТО «Премьера».

Полностью расписание гастрольного тура смотрите здесь.

Источник