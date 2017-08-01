На Кубани прожиточный минимум во втором квартале вырос на 412 рублей

Его размер в расчете на душу населения достиг 10 тыс. 296 рублей.

Соответствующее постановление министерства труда и социального развития от 31 июля опубликовали на сайте администрации Краснодарского края.

Согласно документу, для трудоспособного населения прожиточный минимум составил 11 тыс. 141 рубль, для пенсионеров — 8 тыс. 525 рублей, для детей — 9 тыс. 845 рублей.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае прожиточный минимум в расчете на душу населения в первом квартале составил 9 тыс. 884 рубля. Прожиточный минимум в РФ в первом квартале года составил 9 тыс. 909 рублей.

Вернуться на ленту

Источник