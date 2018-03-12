На Кубани Путин ознакомился с работой Национального центра зерна

В Краснодаре президент РФ Владимир Путин 12 марта осмотрел информационные стенды и ознакомился с селекционными достижениями научно-исследовательского института, посетил фитотронно-тепличный комплекс.

Глава государства встретился с работниками Национального центра зерна и ответил на их вопросы, сообщает пресс-служба Кремля.

Сотрудники института имени советского селекционера и растениевода Павла Лукьяненко осуществляют разработки в области селекции зерновых культур, ресурсосберегающих систем земледелия, воспроизводства естественного плодородия почв и защиты растений. Сейчас в центре работают около 600 человек, особое внимание уделяется поддержке молодых специалистов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 12 марта Путин выступил на Форуме сельхозпроизводителей. Он открылся 11 марта. Участие в нем принимают делегации из 71 региона РФ. Это фермеры, представители сельхозкооперативов, отраслевых союзов, ассоциаций, экспертного и бизнес-сообщества, аграрной науки, руководители региональных органов управления АПК, депутаты Госдумы и Федерального Собрания.

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