На Кубани пьяная пенсионерка на велосипеде попала под колеса автомобиля

ДТП произошло 4 августа на трассе Староминская — Ленинградская — Павловская.

По предварительным данным, 55-летняя женщина на велосипеде Desna с второстепенной дороги выезжала на главную и не уступила проезд автомобилю Datsun, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате аварии женщина получила телесные повреждения, ее госпитализировали.

По данным предварительной медицинской экспертизы, велосипедистка находилась в алкогольном опьянении. Обстоятельства аварии уточняются.

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