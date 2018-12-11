На Кубани пьяная женщина на машине врезалась в дерево, пострадали двое детей

Авария произошла 10 декабря около 17:00 на улице Мира хутора Кирова.

По предварительным данным, 29-летняя женщина со стажем вождения около двух месяцев за рулем автомобиля Opel Astra превысила скорость и, вылетев с проезжей части, врезалась в дерево, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выяснилось, что женщина была пьяна. Кроме нее в машине находились дети — шестилетняя девочка и восьмилетний мальчик. Мальчик сидел на переднем сиденье и не был пристегнут.

В результате ДТП дети получили травмы, их госпитализировали. Обстоятельства аварии устанавливаются.

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