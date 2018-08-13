На Кубани пьяная женщина перерезала горло сожителю, он скончался до приезда скорой

Преступление произошло 11 августа в станице Новоминской в Каневском районе.

По версии следствия, 32-летняя женщина и ее 28-летний сожитель были дома и выпивали алкоголь. Во время застолья между ними произошел конфликт, женщина взяла кухонный нож и ударила им мужчину в шею. После этого она рассказала о случившемся по телефону знакомому. Тот вызвал скорую помощь и полицию. Приехавшие врачи спасти пострадавшего не смогли, он скончался из-за кровопотери, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело об убийстве. Женщине предъявили обвинение, сейчас решается вопрос о заключении ее под стражу. Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего, расследование продолжается.

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