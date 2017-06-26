На Кубани пьяный водитель опрокинулся на «семерке» и сбежал с места ДТП

В Темрюкском районе 24 июня в аварии с пьяным водителем пострадал 44-летний мужчина.

ДТП произошло около 7:00 на одной из улиц в станице Старотитаровской. По предварительным данным, 27-летний водитель ВАЗ-2107 со стажем вождения около года не справился с управлением, из-за чего автомобиль съехал с дороги и опрокинулся. Водитель с места аварии скрылся. Спустя время его нашли сотрудники ГАИ. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате ДТП пострадал 44-летний пассажир «жигулей», сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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