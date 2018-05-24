На Кубани пьяный водитель устроил ДТП с пятью машинами на встречке, есть погибший

Авария произошла 24 мая в 2:30 на 26-м километре трассы Темрюк — Фонталовская в Темрюкском районе.

По предварительным данным, 34-летний мужчина ехал пьяный за рулем Audi, выехал на полосу встречного движения и столкнулся там с пятью машинами: Hyundai под управлением 33-летнего водителя, Mazda под управлением 35-летней жительницы Томска, ВАЗ-21121, КамАЗ и MAN.

В результате аварии на месте ДТП погиб 28-летний водитель автомобиля ВАЗ. В медицинское учреждение с травмами госпитализированы предполагаемый виновник ДТП и водитель Hyundai, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По факту ДТП возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека. Санкции статьи предусматривают лишение свободы до семи лет.

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