На Кубани рабочая группа по проблемам фермеров за полгода разрешила 30 дел

В Краснодарском крае рабочая группа по проблемам фермеров разрешила 30 дел, каждое из которых требовало скрупулезного анализа.

За полгода работы это хороший результат, ведь чтобы разобраться с земельными вопросами, нужны месяцы. Одной из проблем стало выделение паев в Ейском районе. Там 19 собственников захотели забрать земли у арендатора и обрабатывать их самостоятельно. Но акционерное общество «Заводское» было против.

Начались судебные тяжбы. В результате по этому вопросу собралась рабочая группа. В нее вошли депутаты, конфликтующие стороны и юристы. В итоге пришли к мировому соглашению.

«Колхоз уберет урожай, как в этом мировом соглашении указано, до 1 октября они обязуются снять обременение. И за этот год, который земля наша находится у них в аренде, они обязуются выплатить арендную плату на тех условиях, которые у них существуют», — рассказала пайщик Наталья Погребняк.

Все истории индивидуальны, поэтому вопросы обсуждают отдельно с каждым заявителем. Так, благодаря этим встречам, земли уже удалось получить не только пайщикам в Ейске, но и в Каневском районе. Группа по вопросам фермеров работает с 15 сентября. В каждом заседании участвуют как сами владельцы земли, так и представители власти.

«По делу павловских фермеров проблема с продлением договоров аренды госземель. Рассмотрение только этого вопроса позволило на сегодняшний день решить 50 вопросов других фермерских хозяйств», — отметил полномочный представитель губернатора Краснодарского края по взаимодействию с фермерами Вячеслав Легкодух.

По результатам работы специальной группы сформирован ряд законодательных инициатив, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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