На Кубани работают 30 «фермерских двориков»

Торговые объекты, где аграрии могут бесплатно реализовывать свою продукцию, создаются в крае по поручению губернатора Вениамина Кондратьева.

Очередной «фермерский дворик» открылся в Геленджике в микрорайоне Северном. Он будет работать ежедневно с 8:00 до 19:00.

На следующей неделе «фермерский дворик» откроется в Голубой Бухте.

Теперь в крае открыто 30 «двориков», включающих около 250 торговых мест. Они уже организованы в 13 муниципалитетах. Больше всего их создано в Армавире – девять, в Новороссийске – пять, в Краснодаре – четыре.

Концепцию «фермерских двориков» разработал департамент потребительской сферы. Благодаря новым точкам у жителей края будет возможность покупать товары кубанских производителей, без посредников и по приемлемым ценам, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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