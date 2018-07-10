На Кубани раскрыли банковскою аферу с доходом почти 5 млн рублей

Преступление в сфере налогового законодательства выявила прокуратура во время проверки в Выселковском районе.

Установили, что местная жительница района, зная о том, что осуществление банковских операций возможно только на основании лицензии ЦБ РБ, в 2016-2017 годах организовала незаконную схему. Она уговорила двоих знакомых зарегистрировать ИП для организации автомобильных перевозок. Открытые для коммерческой деятельности расчетные счета она использовала для незаконных финансовых операций по обналичиванию денег от юр- и физлиц из Москвы и Московской области.

Операции проводили по поддельным распоряжениям о переводе денег с удержанием комиссии от сумм, отправленных клиентам. Сумма преступного дохода в виде комиссионных вознаграждений превысила 4,9 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Злоумышленнице грозит до четырех лет лишения свободы.

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