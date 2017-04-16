На Кубани раскрыли кражу мусорного контейнера и бензокосилки

На Кубани в апреле участковые раскрыли кражу мусорного контейнера и бензокосилки.

С сообщением о краже мусорного контейнера в дежурную часть Отдела МВД России по Староминскому району обратился глава Новоясенского сельского поселения. Он пояснил, что ущерб составил более 5 тыс. рублей.

На место происшествия выехал участковый уполномоченный полиции. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий он установил личность злоумышленника. И оказался 33-летний мужчина, его задержали по месту жительства.

Во дворе задержанного обнаружили похищенный контейнер и вернули на прежнее место. В отделе полиции мужчина пояснил, что собирался использовать похищенное по назначению.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.

В Кавказском районе во время ночного дежурства участковый заметил подозрительное движение в заброшенном домовладении. Во дворе он нашел бензокосилку, а затем увидел ранее неоднократно судимого 42-летнего мужчину. Последний пояснил полицейскому, что похитил бензокосилку из сарая одного из местных жителей и перенес ее на заброшенный участок, чтобы потом продать.

Бензокосилку изъяли и вернули законному владельцу. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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