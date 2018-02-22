На Кубани раскрыли убийство женщины 11-летней давности

В Крыловском районе в мае 2006 года в одном из домов в станице Октябрьской нашли тело 44-летней женщины с огнестрельным ранением головы. Подозреваемого в убийстве задержали в январе этого года.

По данным следствия, местный житель из-за личной неприязни решил убить знакомого. В мае 2006 года он вооружился ружьем и пришел к его дому. Увидев силуэт человека на пороге, злоумышленник дважды выстрелил в его сторону и убежал. Оказалось, что он попал в 44-летнюю женщину, которая являлась матерью знакомого. Пострадавшая скончалась на месте от полученного огнестрельного ранения головы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело об убийстве. В январе 2018 года по подозрению в совершении преступления задержали 30-летнего местного жителя. Его поместили под стражу и предъявили обвинение. Следственный отдел по Павловскому району СКР по краю устанавливает обстоятельства преступления, расследование продолжается.

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