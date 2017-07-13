На Кубани рассекретили документы 1937-1940 годов

Материалы из фондов Центра документации новейшей истории региона показали на электронной выставке «Краснодарскому краю — 80 лет».

В подборке рассекреченных архивных документов представлены перспективы развития Краснодарского края в период его образования. В материалах указаны проблемы сельского хозяйства и промышленности, рост городов, информация о жителях края и тружениках полей.

В рамках выставки размещено 30 документов за 1937 – 1940 годы. Качество воспроизведения ограничено физическим состоянием оригиналов, сообщает пресс-служба министерство культуры Краснодарского края.

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