На Кубани расширят деятельность Центра сопровождения инвестиционных проектов

Об этом рассказал заместитель председателя Законодательного собрания Краснодарского края Сергей Алтухов.

Комитет ЗСК по вопросам промышленности, инвестиций, предпринимательства, связи, потребительского и финансового рынков, внешнеэкономической деятельности будет инициировать возможность расширения деятельности и кадрового обеспечения Центра сопровождения инвестиционных проектов, который консолидирует в себе все функции по сопровождению инвестпроектов.

По словам Алтухова, Центр функционирует на базе Гарантийного фонда Кубани, который планируется переименовать в Институт поддержки малого и среднего предпринимательства. Предполагается, что организация будет замыкать на себе все стратегические направления работы по созданию благоприятного инвестиционного климата, реализации стратегии инвестиционного развития региона, более высокому уровню сопровождения инвестиционных проектов.

Вице-спикер ЗСК отметил, что подобные структуры работают во многих субъектах России. В качестве примера он привел Татарстан.

«Татарстан ведет очень активную политику по привлечению инвесторов, работает Агентство инвестиционного развития республики. Такой опыт и нам следует перенять. Сейчас с коллегами из администрации обсуждаем этот вопрос», — рассказал Алтухов интернет-порталу «Кубань 24».

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