На Кубани рассказали о премиях региона за школьные олимпиады

В министерстве образования, науки и молодежной политики Краснодарского края рассказали о региональных премиях школьникам, победившим в учебных олимпиадах.

«Премии за победу и призовые места во Всероссийских олимпиадах школьников выплачивает федеральное министерство образования, но край также поддерживает одаренных детей. Ежегодно на Кубани выбираются 70 лучших из талантливых ребят. Это участники школьных олимпиад, юные спортсмены и ребята, доказавшие свои таланты в творческих конкурсах. Выбираются на конкурсной основе, основной критерий — лучший результат. Каждому из выбранных регион платит по 20 тыс. рублей. В этом году на эти цели деньги также есть в бюджете», — сообщили в ведомстве.

Каждый год в различных предметных олимпиадах, соревнованиях и конкурсах участвуют в среднем 3 тыс. детей с Кубани, заявки на региональную премию в среднем подают около 200 из них. Система выбора лучших из победителей действует в крае с 2002 года, пишет «Российская газета».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сочинский школьник 21 июля пожаловался президенту России Владимиру Путину на премии за школьные олимпиады.

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