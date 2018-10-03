На Кубани растут три вида ядовитых грибов

Ядовитые грибы зачастую можно найти рядом со съедобными. В Краснодарском крае в основном встречается три опасных вида.

Самый страшный из них — это бледная поганка. Такой гриб сложнее всего отличить от сыроежки или шампиньона. А содержание в нем яда очень высокое. Чтобы получить смертельную дозу, достаточно съесть 30 г. Причем яд из поганки невозможно вывести ни термической обработкой, ни сушкой, ни заморозкой.

Еще один опасный обитатель леса — мухомор. Его можно определить по красным или бордовым шляпкам и ярким белым пятнам. Токсины действуют в первую очередь на нервную систему. Смертельное отравление может наступить даже от малых доз.

Растет в лесах Кубани и гриб под названием энтолома. Его часто можно встретить рядом с такими деревьями, как дуб, береза, бук, граб, ива. Он обычно бывает белого, серого или желтого цвета, а на ощупь напоминает шелк. Для тяжелого отравления достаточно съесть лишь один небольшой кусочек, а вот летальный исход наступает после употребления нескольких грибов.

Ядовитые грибы Кубани:

бледная поганка

мухомор

энтолома

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