На Кубани размер прожиточного минимума сократился на 1,5%

Размер показателя в третьем квартале в расчете на душу населения составил 10 тыс. 143 рубля.

Это ниже аналогичного показателя предыдущего квартала на 1,5%. Стоимость продуктов питания потребительской корзины снизилась на 2,4%, непродовольственных товаров — на 0,2%, услуг — на 1%.

Величина прожиточного минимума для трудоспособного населения составила 10 тыс. 964 рубля, для пенсионеров — 8 тыс. 377 рублей, для детей — 9 тыс. 773 рубля.

Стоимость потребительской корзины для работающих граждан равна 9 тыс. 748 рублям, для пенсионеров — 8 тыс. 377 рублям, для детей — 9 тыс. 773 рублям, сообщает пресс-служба Краснодарстата.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае с 1 января прожиточный минимум пенсионеров составит 8 тыс. 537 рублей.

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