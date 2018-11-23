На Кубани разрабатывают 41 проект для реализации майского указа президента

Владимир Путин 23 ноября провел в Ялте совещание по достижению национальных целей и решению стратегических задач развития РФ до 2024 года. В мероприятии принял участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Президент потребовал от Правительства РФ и глав регионов добиться конкретных результатов в ходе реализации национальных проектов. Он напомнил о задаче совершить прорыв в социальной сфере, в частности в здравоохранении, образовании, а также в развитии инфраструктуры.

«Дело не в указе, не в нацпроектах, в которые упакована наша работа по достижению известных и необходимых для страны показателей, а в результатах этой работы», — сказал Путин.

Президент 7 мая после инаугурации подписал указ, в котором поставил перед правительством цели, достичь которых необходимо к 2024 году. Для этого разработали национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития. Общий объем финансирования нацпроектов составит 14 трлн рублей.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что на Кубани завершается работа по разработке региональной составляющей нацпроектов. Планируют реализовать 41 региональный проект в рамках указа. Определены кураторы по каждому направлению.

«Мы понимаем персональную ответственность регионов за достижение целей и показателей федеральных проектов. Сегодня в Краснодарском крае сложилась стабильная экономическая ситуация — это позволяет с уверенностью говорить, что майский указ мы выполним», — отметил губернатор.

По словам Кондратьева, в паспортах региональных проектов Кубани, которые будут утверждены в начале декабря, уже прописаны необходимые для этого мероприятия и финансирование, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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