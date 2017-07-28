На Кубани разработали 40 маршрутов для туристов-пенсионеров

Реестр экскурсий и туров для людей преклонного возраста подготовило минкурортов Кубани вместе с администрациями муниципалитетов.

В перечень вошли более 40 специальных маршрутов, которые проходят по территориям десяти районов Кубани.

В Абинском районе туристам предлагают экскурсии по станице Эриванской, расположенной в предгорье Большого Кавказа. В Анапе можно посетить археологические памятники, православные храмы, этнографический и природный парки. Крымский, Темрюкский районы и Новороссийск проводят экскурсии по объектам сельского и этнотуризма, винные туры. Специальные маршруты созданы в Славянском, Новопокровском, Успенском, Усть-Лабинском районах, в Армавире.

Вдоль пешеходных маршрутов по горным долинам оборудовано большое количество площадок для отдыха. Они проложены с учетом мест, оснащенных лестницами с перилами, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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