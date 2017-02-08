На Кубани разработали дорожную карту для связи промпредприятий с курортным комплексом

В Краснодарском крае разработали дорожную карту по развитию взаимодействия промышленных предприятий с организациями санаторно-курортного комплекса.

Об этом рассказал исполняющий обязанности руководителя департамента промышленной политики края Иван Куликов на международной туристской выставке «Анапа — самое яркое солнце России».

Основной темой обсуждения стало сотрудничество между краевыми предприятиями промышленности и курортного комплекса. В обсуждении приняли участие представители исполнительной власти края, депутаты, предприниматели. Во время круглого стола выступили отельеры, представители торговли, специалисты гарантийного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства.

«Задача власти — не указывать, что и как производить, бизнес с этими вопросами и сам разберется, а помочь дойти до конечного потребителя. Если у краевых предприятий будет гарантированный сбыт, то они будут наращивать объемы производства качественных товаров», — сказал Куликов.

Он пояснил, что сейчас на Кубани более 7 тыс. промышленных предприятий. Более трети из них производят продукцию для санаторно-курортного комплекса. По словам Куликова, одна из основных задач — научить предприятия маркетинговой стратегии продвижения их продукции. В этом поможет дорожная карта по развитию взаимодействия промпредприятий с организациями санаторно-курортного комплекса.

«Дорожная карта разработана вместе с министерством курортов, туризма и олимпийского наследия края. Программа на этот год включает около 30 мероприятий. Это проведение выставок, форумов, круглых столов, обучающие семинары для предпринимателей, составление реестра организаций санаторно-курортного комплекса. Такие меры позволят представить потенциал отрасли для промпредприятий. Выставка в Анапе стала одним из первых мероприятий дорожной карты», — рассказал и. о. руководителя департамента промышленной политики края.

Представители департамента предложили создать в городах Азово-Черноморского побережья сеть оптовых логистических центров. Предполагается, что они помогут снизить издержки по доставке продукции местных производителей на курорты. Участники обсуждения отметили, что там может быть представлена разная продукция, необходимая для санаториев и гостиниц, — от бытовой химии до текстиля, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Витязево 8 февраля открылась международная туристская выставка «Анапа — самое яркое солнце России».

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