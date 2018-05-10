На Кубани разработали интерактивную карту мемориальных объектов

Ее создали в «Кубаньпатриотцентре» по итогам проекта «Дни единых действий по благоустройству памятников и мемориалов на территории Краснодарского края».

Карта размещена на сайте госучреждения. Сейчас на ней около 200 объектов: мемориальные комплексы, памятники, обелиски, братские могилы, памятные знаки. Их список будет постепенно расширяться. На карте можно увидеть описания, адреса и координаты, фотографии.

В управлении молодежной политики министерства образования, науки и молодежной политики региона пояснили, что базу можно использовать для виртуальной экскурсии. С помощью нее можно пройти маршрут и в реальной жизни. Это позволит увидеть малоизвестные локальные достопримечательности.

«Дни единых действий» стартовали 6 апреля на церемонии открытия краевой ежегодной акции «Вахта памяти». Проект реализовали по всему региону в двух направлениях. Первое — это благоустройство мемориалов и памятных мест, шефство над которыми взяли органы по делам молодежи, образовательные и общественные организации, администрации поселений и муниципалитетов. Всего активисты благоустроили 1 тыс. 734 памятников и мемориальных объектов.

Второе направление — благоустройство захоронений, расположенных в труднодоступных местах, в рамках проекта «Дорогами Героев». В проекте приняли участие более 700 учащихся образовательных организаций. Добровольцы навели порядок на 52 объектах в горной местности, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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