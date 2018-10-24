На Кубани разработали стратегию развития животноводства до 2024 года

Об этом стало известно на краевом совещании под руководством замгубернатора Краснодарского края Андрея Коробки.

В заседании приняли участие министр сельского хозяйства региона Федор Дерека, руководитель управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея Юрий Петров, заместители глав муниципалитетов, представители животноводческих предприятий.

Курирующий сферу АПК Андрей Коробка озвучил промежуточные итоги работы отрасли животноводства. С начала 2018 года выросли производственные показатели — на 0,4% и до 351,3 тыс. т в производстве скота и птицы на убой в живом весе. На 5,6%, до 1 млн 102,3 тыс. т — на производстве молока.

На стабильном уровне держится уровень поголовья крупного рогатого скота и молочного стада, на 20% выросло поголовье свиней.

По словам Андрея Коробки, в рамках Стратегии развития Краснодарского края до 2030 года стоит задача существенно нарастить производство животноводческой продукции. Производство молока должно вырасти до 2,3 млн т, мяса в живом весе — до 800 тыс. т.

Как подчеркнул вице-губернатор, это должна быть качественная конкурентоспособная продукция, которая не только закроет внутренние потребности и потребности перерабатывающих предприятий, но и которую можно будет в перспективе экспортировать.

Таким образом, для выполнения этих задач в регионе разработана стратегическая программа развития животноводства до 2024 года. В ее основе — инновационные технологии. Она включает два направления: строительство и модернизацию современных мегаферм и создание роботизированных ферм.

«Каждое из этих направлений — это экономически обоснованные модели развития, которые позволят выстроить стабильно работающую отрасль, снизить себестоимость производства животноводческой продукции. По ним определены меры господдержки, объемы финансирования. Также в программе прописаны результаты, к которым должна прийти отрасль в результате», — цитирует Андрея Коробку пресс-служба администрации Краснодарского края.

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