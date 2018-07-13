На Кубани разработают «дорожную карту» для улучшения участков мировых судей

Речь об этом шла в краевом парламенте на заседании координационного Совета по вопросам повышения эффективности деятельности мировых судей в Краснодарском крае.

Заседание прошло в новом составе с участием представителей МВД и ФСИН. Теперь на Совете рассматриваются вопросы повышения эффективности участковых уполномоченных полиции и исправительных трудовых учреждений.

Как отметил спикер ЗСК Юрий Бурлачко, цель мероприятия — укрепление авторитета и обеспечение независимости правоохранительных и судебных органов. Он также подчеркнул, что в мировом суде гражданин должен видеть, что пришел туда, где его законные права и интересы будут защищены.

По инициативе губернатора Кубани Вениамина Кондратьева и председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова в 2017 году был создан департамент по обеспечению деятельности мировых судей. По словам вице-губернатора Алексея Копайгородского, ведомство работает над тем, чтобы на территории каждого муниципалитета мировой судья имел подходящее помещение со всем материально-техническим оснащением.

Однако, по словам руководителя департамента по обеспечению деятельности мировых судей Краснодарского края Олега Буцкого, сегодня есть проблема с размещением судебных участков мировых судей и их аппаратов. В крае 102 судебных участка из 270 занимают площадь меньше установленных нормативов в 145 кв. м. В Краснодаре 47 таких объектов, в Сочи — 19.

После обсуждения вопроса было решено к 1 октября разработать «дорожную карту» не только по размещению судебных участков мировых судей, но и по ремонту помещений. В ней будут прописаны конкретные мероприятия и сроки их исполнения.

Соответствующие изменения в краевой закон «О создании судебных участков и должностей мировых судей Краснодарского края» рассмотрели в первом чтении в ходе 12-й сессии ЗСК. Перед принятием закона всем муниципалитетам предложили уточнить площадь и границы судебных участков, информацию необходимо предоставить к 1 сентября.

На заседании озвучили предложение с октября ввести практику выездных встреч, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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